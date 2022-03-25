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1 час назад

Разработчики Gran Turismo 7 признали вину и вернули игрокам деньги

Елена Прошина

Создатели Gran Turismo 7 решили извиниться за последний патч, который заметно снизил количество получаемой игровой валюты игроками. Как сообщает DTF, президент компании-разработчика Polyphony Digital Кадзунори Ямаути пообещал игрокам подарок в виде миллиона кредитов, если они зайдут в игру до 25 апреля.

Разработчики Gran Turismo 7 признали вину и вернули игрокам деньги
Фото: PlayStationPlayStation

Отмечается, что бонус получат только те игроки, которые приобрели игру до выпуска обращения. Также разработчики выпустят апдейт, который изменит внутриигровую экономику: он повысит получение кредитов за выполнение различных ивентов — в том числе в онлайн-режиме.

Кроме того, до конца апреля для Gran Turismo 7 выйдет ещё несколько патчей, в которых разработчики добавят новые автомобили и трассы и исправят некоторые из известных проблем игры.

Также Polyphony Digital занята и другими обновлениями, которые выйдут после апреля. Сюда входит возможность продавать машины и другие изменения, направленные на улучшение наград.

Напомним, что патч в Gran Turismo 7, где заметно снизилось количество получаемой валюты, вышел в середине марта. Игроки раскритиковали Polyphony Digital и сильно занизили рейтинг симулятора на Metacritic — до 2,3 балла из 10.

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