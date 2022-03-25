Разработчики Gran Turismo 7 признали вину и вернули игрокам деньги

Создатели Gran Turismo 7 решили извиниться за последний патч, который заметно снизил количество получаемой игровой валюты игроками. Как сообщает DTF, президент компании-разработчика Polyphony Digital Кадзунори Ямаути пообещал игрокам подарок в виде миллиона кредитов, если они зайдут в игру до 25 апреля.

Фото: PlayStation PlayStation

Отмечается, что бонус получат только те игроки, которые приобрели игру до выпуска обращения. Также разработчики выпустят апдейт, который изменит внутриигровую экономику: он повысит получение кредитов за выполнение различных ивентов — в том числе в онлайн-режиме.

Кроме того, до конца апреля для Gran Turismo 7 выйдет ещё несколько патчей, в которых разработчики добавят новые автомобили и трассы и исправят некоторые из известных проблем игры.

Также Polyphony Digital занята и другими обновлениями, которые выйдут после апреля. Сюда входит возможность продавать машины и другие изменения, направленные на улучшение наград.