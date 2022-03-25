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50 минут назад

В Overwatch 2 появится система меток из Apex Legends

Чемпионат.comЧемпионат.com

Blizzard рассказала о важном нововведении в Overwatch 2. Разработчики добавят в шутер систему меток, которая очень напоминает таковую из Apex Legends. Пользователи, например, смогут помечать врагов и их последнее местонахождение для всей команды всего одной кнопкой и предлагать различные совместные действия.

В Overwatch 2 появится система меток из Apex Legends
Фото: ЧемпионатЧемпионат

Также у пользователей появится колесо, с помощью которого можно выбрать реплику для ответа. К примеру, тиммейт предлагает сгруппироваться — и геймер сможет согласиться с предложением или отказаться.

Разработчики отметили, что команды и метки от тех или иных пользователей можно будет заглушить. Таким образом у геймеров появится возможность избавиться от токсичных игроков, которые используют системы не по назначению.

Судя по всему, протестировать нововведение можно будет уже на ближайшем бета-тестировании. Оно состоится 26 апреля только на ПК. Принять участие смогут избранные владельцы первой части, которые подали заявку на тестирование.

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