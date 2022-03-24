Новая GTA 5 не понравилась пользователям

Нативные версии GTA V для PS5 и Xbox Series X и S, которые вышли 15 марта, получили низкие оценки от покупателей. Как сообщает DTF, накануне на Metacritic сняли запрет на публикацию пользовательских обзоров — «народная» оценка игры сразу же упала до 2,4 баллов из 10.
Отметим, что новые версии были выпущены не как бесплатное обновление, а как отдельный полноценный тайтл, за который пользователю придется заплатить — 20 долларов в Microsoft Store и 712 рублей в PS Store.
«Они не добавили ничего нового. Не тратьте свои деньги. Купите лучше другую игру и продолжайте играть в версию для PS4», — написал один из покупателей игры.
«Смешной развод за деньги. Улучшения графики незначительные. Ничего нового: это та же игра, но с более высоким разрешением и частотой кадров. Это даже не ремастер, это просто патч, за который просят деньги! Даже если у вас есть игра, вам придётся заплатить за новую версию! Позор», — согласился с ним другой.
Также отрицательные отзывы оставляли и пользователи из России, которым оформили возврат денег за предзаказ и закрыли доступ к цифровой версии игры.
«Извините, но я играл в эту игру ещё на Xbox 360, а теперь не могу продолжить этого делать на PS5, ведь я русский», — написал пользователь из России.
Отметим, что критики отнеслись к нативной версии в целом положительно — 77 баллов из 100 для версии для Xbox и 82 из 100 для PS 5. Эксперты отмечали, что в первую очередь в игре улучшилась графика, однако редкие и небольшие падения частоты кадров все же остались.