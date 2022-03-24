Новая GTA 5 не понравилась пользователям

«Смешной развод за деньги. Улучшения графики незначительные. Ничего нового: это та же игра, но с более высоким разрешением и частотой кадров. Это даже не ремастер, это просто патч, за который просят деньги! Даже если у вас есть игра, вам придётся заплатить за новую версию! Позор», — согласился с ним другой.