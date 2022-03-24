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1 час назад

В сети появились новые фото со съёмок сериала The Last of Us с главными героями

Игромания.руИгромания.руиещё 1

В сети появились новые фото и видео со съёмок сериала по The Last of Us от HBO, на котором можно увидеть нескольких важных героев.

The Last of Us: в Сеть утекли новые фото со съемок сериала
Фото: ИгроманияИгромания

В частности, в кадре мелькнули Джоэл (Педро Паскаль) и Элли (Белла Рамзи) — и похоже, что Элли уже носит свой зимний наряд из оригинальной игры. Ещё на фото отметились Генри и Сэм, которых персонажи встречали в проекте Naughty Dog.

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Предполагается, что роль Генри исполняет Ламар Джонсон («Ваша честь»), однако роль актёра в образе Сэма неизвестен.

Игромания

На видео персонажи куда-то бегут и, судя по их присутствию, авторы шоу снимают часть сюжета про Питтсбург из оригинала.

У самого сериала пока что нет точной даты релиза, хотя глава по контенту HBO отмечал, что премьеры не стоит ждать раньше 2023 года.

Игры,Ламар Джонсон,Педро Паскаль,
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