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23 минуты назад

Tiny Tina’s Wonderlands получила высокие оценки от критиков

Елена Прошина

В интернете появились первые обзоры на Tiny Tina’s Wonderlands — игры во вселенной Borderlands. Фэнтезийный шутер, исходя из опубликованных игровыми журналистами рецензий, оказался фаворитом многих — на момент публикации средний балл на Metacritic и OpenCritic составлял 81 балл.

Tiny Tina’s Wonderlands получила высокие оценки от критиков
Фото: playwonderlands.2k.complaywonderlands.2k.com

Критики в большинстве своем отметили, что Wonderlands удалось превзойти третью частью, но добраться до высот Borderlands 2 она все же не смогла. По их словам, игра переняла большую часть геймплейных элементов спин-оффа с оригиналом, однако перемещение в фэнтези-вселенную основательно встряхнуло знакомые черты.

Также обозреватели похвалили Wonderlands за динамичный экшен с отличным юмором, поднимающим настроение и развлекающим с первых минут и до финальных титров. Некоторым она даже напомнила Dangeons and Dragons из-за элементов импровизации и общей атмосферы хаоса. Отдельный восторг среди критиков вызвала работа актеров озвучки, благодаря которой диалоги между персонажами стало действительно интересно слушать.

Кроме того в Wonderlands обозревателям понравилась доработанная боевая система, возможность создания героя и скрещивания вместе двух классов.

Главным минусом фэнтезийного шутера критики назвали схожесть его механик с другими играми Borderlands. По мнению обозревателей, они хороши сами по себе, но не способны предложить чего-то глобально нового.

И все же критики уверены, что игра точно понравится фанатам Borderlands, а для тех, кто незнаком с франшизой, станет просто увлекательным и забавным приключением.

Tiny Tina’s Wonderlands выйдет на ПК, PlayStation и Xbox 25 марта.

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