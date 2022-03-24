В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 96.05EUR 105.47
Войти в почту
49 минут назад

В EGS всем подарят Total War: Warhammer, но россиян обделят

Чемпионат.comЧемпионат.comиещё 3

В Epic Games Store обновилась еженедельная раздача игр. До 31 марта в цифровом магазине можно бесплатно забрать пинбол с большим количеством уровней DEMON'S TILT.

Epic Games Store раздаст Total War: Warhammer, но не в РФ
Фото: ChampionatChampionat

Авторы DEMON'S TILT предлагают взглянуть на пинбол с другой стороны. По словам разработчиков, в их проекте есть элементы из других жанров, что и делает его необычным. Из особенностей: множество головоломок, боссы, специальные режимы и саундтрек в стиле Sega Mega Drive.

Графика ещё сочнее, боссов и секретов ещё больше, ну и, конечно же, БОЛЬШЕ ПАТРОНОВ!

Однако печальные новости о следующей раздаче (31 марта – 7 апреля). Во всём мире магазин раздаст первую Total War: Warhammer и экшен-адвенчуру City of Brass, однако в России глобальную стратегию Creative Assembly и SEGA официально не удастся заполучить. Издатель приостановил все продажи своей продукции в стране, из-за чего под удар попала и халява.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Последние новости
Игры,Ситуация в мире,Total,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители