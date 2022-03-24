Epic Games Store раздаст Total War: Warhammer, но не в РФ

В Epic Games Store обновилась еженедельная раздача игр. До 31 марта в цифровом магазине можно бесплатно забрать пинбол с большим количеством уровней DEMON'S TILT.

Фото: Championat Championat

Авторы DEMON'S TILT предлагают взглянуть на пинбол с другой стороны. По словам разработчиков, в их проекте есть элементы из других жанров, что и делает его необычным. Из особенностей: множество головоломок, боссы, специальные режимы и саундтрек в стиле Sega Mega Drive.

Графика ещё сочнее, боссов и секретов ещё больше, ну и, конечно же, БОЛЬШЕ ПАТРОНОВ!

Однако печальные новости о следующей раздаче (31 марта – 7 апреля). Во всём мире магазин раздаст первую Total War: Warhammer и экшен-адвенчуру City of Brass, однако в России глобальную стратегию Creative Assembly и SEGA официально не удастся заполучить. Издатель приостановил все продажи своей продукции в стране, из-за чего под удар попала и халява.