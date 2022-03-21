Новая LEGO Star Wars понравится фанатам

В сети появились превью LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, где игру называют отличным проектом для фанатов вселенной.

Фото: Steam Steam

Авторы отмечают положительные изменения по отношению к привычной LEGO-формуле, которые пошли на пользу финальному результату. В частности, речь идёт о работе камеры, позволяющей лучше оценить окружение и повышающей удобство при управлении персонажами.

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Причём расположение камеры меняется и в том случае, если взять под управление героя с бластером — тогда игра превращается в своеобразный шутер от третьего лица. При желании у противников можно отстреливать отдельные части, чтобы ослаблять их. И придётся учитывать особенности супостатов — кто-то, к примеру, может поглощать урон.

Сочетание боевых приёмов теперь позволяет выполнять различные комбо, которые делают удар сильнее — есть и возможность парировать атаки врагов. Это касается в том числе и потасовок со световыми мечами, которые стали более сложными. В целом, журналисты отмечают, что в игре была значительно расширена боевая система, добавляющая сражениям глубины и даже долю стратегии.

Разнообразие в геймплей вносят и многочисленные способности персонажей, значительно отличающиеся друг от друга. Чувствительные к Силе герои могут перемещать объекты в воздухе, дроиды взламывают терминалы и тому подобное. В игре много различных загадок и задач, для решения которых как раз потребуется использовать весь доступный набор героев.

Система прогресса теперь разделена на три секции, получение опыта в которых позволяет прокачивать основные или особенные способности — последние применяются к конкретным персонажам.

Похвалы удостоилась и работа авторов с первоисточниками — журналисты отмечают, что игра сама по себе выглядит отлично (есть даже погодные эффекты), однако создатели при этом ещё и переработали отдельные оригинальные сцены из фильмов.

Многие эпизоды не повторяют прошлые LEGO-игры, а переосмысляют их — к примеру, включая сцены из фильмов вне трилогий, вроде эпизода с Дартом Вейдером из «Изгоя-один». Авторы из GamesRadar даже сравнили доступные в превью сцены с фильмами.

А если говорить о минусах, то среди них упоминают отдельные элементы управления, которое может быть не слишком отзывчивым — что, к примеру, мешает во время прыжков.