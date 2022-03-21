В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 104.68EUR 115.60
Войти в почту
33 минуты назад

В самой первой Windows нашли секрет спустя почти 40 лет после выхода

Ferra.ruFerra.ruиещё 1

Microsoft выпустила Windows 1.0 в далёком 1985 году. С тех пор вышло множество новых версий. Но, как оказалось, далеко не все пасхалки системы были обнаружены.

В самой первой Windows нашли секрет спустя почти 40 лет после выхода
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Так, пользователь по имени Лукас Брукс сумел найти секрет — тайное послание, которое оставили одни из первых разработчиков Windows. Для этого он открыл растровый файл под названием Smiley Face.

Что интересно, те, кто пользовался Windows 1.0 в момент выхода, не могли обнаружить эту пасхалку. Просто потому что у них не было доступа к программам, которые могли бы открыть файлы данного типа.

Отметим, что в числе имён, которые упоминаются в файле, можно найти имя главы Valve Гейба Ньюэлла. Связано это с тем, что во времена разработки первой Windows, он помогал команде, ведущей проект операционной системы.

Игры,Microsoft,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители