В самой первой Windows нашли секрет спустя почти 40 лет после выхода

Microsoft выпустила Windows 1.0 в далёком 1985 году. С тех пор вышло множество новых версий. Но, как оказалось, далеко не все пасхалки системы были обнаружены.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Так, пользователь по имени Лукас Брукс сумел найти секрет — тайное послание, которое оставили одни из первых разработчиков Windows. Для этого он открыл растровый файл под названием Smiley Face.

Что интересно, те, кто пользовался Windows 1.0 в момент выхода, не могли обнаружить эту пасхалку. Просто потому что у них не было доступа к программам, которые могли бы открыть файлы данного типа.