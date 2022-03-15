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43 минуты назад

S.T.A.L.K.E.R. 2 не выйдет в России, вообще

Чемпионат.comЧемпионат.com

Киевская студия GSC Game World отменила релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 в России. Причиной стала обострённая ситуация в Украине.

S.T.A.L.K.E.R. 2 не выйдет в России
Фото: СкриншотСкриншот

Цифровые предзаказы остаются действительными, однако физические издания получить не получится. Для отмены заказа покупателями следует обращаться в магазины, где оформлялась покупка.

Новые предзаказы не принимаются ни в каком виде. Вернуть средства можно и за цифровую копию, но при возникновении сложностей нужно обращаться в поддержку платёжной системы.

Также авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 больше не будут обновлять группу во «ВКонтакте». За новостями можно будет следить на официальных сайтах игры и студии.

S.T.A.L.K.E.R. 2 должна выйти 8 декабря 2022 года на ПК и Xbox Series, но из-за обострённой ситуации в Украине релиз могут перенести.

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