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26 минут назад

Объявлены системные требования бета-теста Overwatch 2

CyberSport.ruCyberSport.ruиещё 1

Компания Blizzard огласила минимальные и рекомендованные системные требования бета-тестирования PvP-режима Overwatch 2. Спецификации ПК были опубликованы на официальном сайте издателя.

Объявлены системные требования бета-теста Overwatch 2
Фото: BlizzardBlizzard

Минимальные системные требования бета-теста Overwatch 2:

  • ОС: Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 64-bit с последним пакетом обновлений;
  • ЦП: Intel Core i3 или AMD Phenom X3 8650;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 600 series или AMD Radeon HD 7000 series;
  • ОЗУ: 6 ГБ;
  • свободное место: 50 ГБ;
  • сеть: широкополосное подключение;
  • минимальное разрешение экрана: 1024 x 768.

Минимальные системные требования бета-теста Overwatch 2:

  • ОС: Windows 10 64-bit с последним пакетом обновлений;
  • ЦП: Intel Core i7 или AMD Ryzen 5;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 or AMD R9 380;
  • ОЗУ: 8 ГБ;
  • свободное место: 50 ГБ;
  • сеть: широкополосное подключение;
  • минимальное разрешение экрана: 1024 x 768.

Первый этап закрытого бета-теста Overwatch 2 начнется в конце апреля. По словам разработчиков, первое ЗБТ пройдёт только на ПК, однако позже компания организует открытый тест для пользователей ПК и консолей. Режим PvP выйдет раньше PvE, а первыми доступ к нему получат киберспортсмены, сотрудники Blizzard и другой ограниченный круг лиц.

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