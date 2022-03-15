Объявлены системные требования бета-теста Overwatch 2

Компания Blizzard огласила минимальные и рекомендованные системные требования бета-тестирования PvP-режима Overwatch 2. Спецификации ПК были опубликованы на официальном сайте издателя.
Минимальные системные требования бета-теста Overwatch 2:
Минимальные системные требования бета-теста Overwatch 2:
Первый этап закрытого бета-теста Overwatch 2 начнется в конце апреля. По словам разработчиков, первое ЗБТ пройдёт только на ПК, однако позже компания организует открытый тест для пользователей ПК и консолей. Режим PvP выйдет раньше PvE, а первыми доступ к нему получат киберспортсмены, сотрудники Blizzard и другой ограниченный круг лиц.