Объявлены системные требования бета-теста Overwatch 2

Первый этап закрытого бета-теста Overwatch 2 начнется в конце апреля. По словам разработчиков, первое ЗБТ пройдёт только на ПК, однако позже компания организует открытый тест для пользователей ПК и консолей. Режим PvP выйдет раньше PvE, а первыми доступ к нему получат киберспортсмены, сотрудники Blizzard и другой ограниченный круг лиц.