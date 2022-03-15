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56 минут назад

Опубликован второй трейлер сериала по Halo

Игромания.руИгромания.руиещё 1

Создатели сериала по Halo представили второй трейлер готовящегося шоу, в котором показали инопланетные пейзажи и города, героев и солдат Ковенанта, сражения и легендарных Спартанцев, в том числе Мастера Чифа.

Опубликован второй трейлер сериала по Halo
Фото: СкриншотСкриншот

Сюжет сериала расскажет о войне Мастера Чифа и человечества против Ковенанта — союза из разных рас пришельцев. Бои разворачиваются в 26 веке, а главному герою, которому помогает искусственный интеллект Кортана, предстоит изменить ход войны.Роль Мастера Чифа в сериале исполняет Пабло Шрайбер («Американские боги»), а Джен Тейлор, озвучивавшая Кортану в играх, сыграла её в шоу. Наташа Макэлхон («Блудливая Калифорния») выступит в роли доктора Кэтрин Хэлси.

Премьера самого сериала, который уже продлили на второй сезон, состоится 24 марта на Paramount+. Ранее создатели шоу опубликовали новые постеры с персонажами и рассказали о проекте, отметив, что зрители увидят не то, что они ожидают. А ещё в сериале покажут лицо Мастера Чифа.

Игры,Наташа Макэлхон,Пабло Шрайбер,
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