Опубликован второй трейлер сериала по Halo

Создатели сериала по Halo представили второй трейлер готовящегося шоу, в котором показали инопланетные пейзажи и города, героев и солдат Ковенанта, сражения и легендарных Спартанцев, в том числе Мастера Чифа.

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Сюжет сериала расскажет о войне Мастера Чифа и человечества против Ковенанта — союза из разных рас пришельцев. Бои разворачиваются в 26 веке, а главному герою, которому помогает искусственный интеллект Кортана, предстоит изменить ход войны.Роль Мастера Чифа в сериале исполняет Пабло Шрайбер («Американские боги»), а Джен Тейлор, озвучивавшая Кортану в играх, сыграла её в шоу. Наташа Макэлхон («Блудливая Калифорния») выступит в роли доктора Кэтрин Хэлси.