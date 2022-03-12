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31 минуту назад

Аниме-сервисы Crunchyroll и Wakanim приостановили работу в России

CyberSport.ruCyberSport.ru

Онлайн-кинотеатр Crunchyroll приостановил доступ к контенту для пользователей из России. С официальным заявлением сервиса можно ознакомиться при переходе на сайт.

Аниме-сервисы Crunchyroll и Wakanim приостановили работу в России
Фото: СкриншотСкриншот

Представители Crunchyroll сообщают, что функционирование онлайн-кинотеатра на территории РФ приостановлено «в связи со сбоями в оплате и поддержке сервиса». Пользователи с действующей подпиской некоторое время смогут получать доступ к контенту через мобильное приложение. Возобновить показы в России в компании рассчитывают «как только появится возможность». С аналогичным заявлением к пользователям обратились представители онлайн-кинотеатра Wakanim. Оба сервиса принадлежат компании Sony и ранее сообщили об объединении библиотек своего контента.

8 марта о приостановке своей деятельности на территории России сообщила Netflix. Оповещение начало появляться на главной странице, а также в письмах от сервиса. Доступ к онлайн-кинотеатру будет прекращен в конце расчетного периода.

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