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1 час назад

Создатель игр Pokémon GO и Ingress уходит из России и Белоруссии

Москва24Москва24иещё 1

Американская компания Niantic, разработавшая Pokémon GO и Ingress, объявила о том, что ее игры будут недоступны для скачивания в России и Белоруссии. Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.

Создатель игр Pokémon GO и Ingress уходит из России и Белоруссии
Фото:  AP/Kin Cheung AP/Kin Cheung

"Мы вместе с мировым сообществом надеемся на мир на скорый конец жестокости и страданиям на Украине. Игры Niantic отныне не будут доступны для скачивания в России и Белоруссии, доступ к самим играм также будет временно заблокирован", – говорится в сообщении компании.

Ранее компания Apple сообщила, что приняла решение приостановить продажи своей продукции в России, а также ограничить работу сервиса Apple Pay. Позднее стало известно, что компания приостановила платный ремонт своих устройств в РФ.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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