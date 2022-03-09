Авторы Tiny Tina's Wonderlands показали трейлер эндгейма

Студия Gearbox представила трейлер Tiny Tina's Wonderlands с демонстрацией «Зала Хаоса» — режима, который открывается только после завершения основного сюжета. Ролик был опубликован на YouTube.

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В «Зале Хаоса» игрокам нужно будет пройти через несколько случайным образом генерирующихся комнат с различными врагами и боссами. В этом режиме на героев будут накладываться негативные эффекты, усложняющие игровой процесс, однако в награду можно будет получить лучшее снаряжение.

Tiny Tina’s Wonderlands — это спин-офф Borderlands в сеттинге фэнтези, вдохновленный классической настольной RPG Dungeons & Dragons и играми жанра JRPG. Между квестами и боями игрок будет перемещаться по карте, выполненной в соответствующей стилистике. Случайные столкновения будут поджидать пользователей «в высокой траве» в стороне от основного пути. Разработчики описывают их как короткие сражения на арене с видом от первого лица. Такие дополнительные бои призваны помочь игроку собрать больше различного лута высокого качества.