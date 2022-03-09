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1 час назад

Авторы Tiny Tina's Wonderlands показали трейлер эндгейма

CyberSport.ruCyberSport.ru

Студия Gearbox представила трейлер Tiny Tina's Wonderlands с демонстрацией «Зала Хаоса» — режима, который открывается только после завершения основного сюжета. Ролик был опубликован на YouTube.

Авторы Tiny Tina's Wonderlands показали трейлер эндгейма
Фото: СкриншотСкриншот

В «Зале Хаоса» игрокам нужно будет пройти через несколько случайным образом генерирующихся комнат с различными врагами и боссами. В этом режиме на героев будут накладываться негативные эффекты, усложняющие игровой процесс, однако в награду можно будет получить лучшее снаряжение.

Tiny Tina’s Wonderlands — это спин-офф Borderlands в сеттинге фэнтези, вдохновленный классической настольной RPG Dungeons & Dragons и играми жанра JRPG. Между квестами и боями игрок будет перемещаться по карте, выполненной в соответствующей стилистике. Случайные столкновения будут поджидать пользователей «в высокой траве» в стороне от основного пути. Разработчики описывают их как короткие сражения на арене с видом от первого лица. Такие дополнительные бои призваны помочь игроку собрать больше различного лута высокого качества.

Релиз Tiny Tina's Wonderlands запланирован на 25 марта 2022 года. Игра выйдет на ПК в Epic Games Store, а также на PlayStation 4 и Xbox One. Ранее представители студии Gearbox сообщили, что оружие в тайтле будет создаваться так же, как и в Borderlands 3.

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