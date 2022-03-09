Раскрыта дата анонса следующего дополнения World Of Warcraft

Спустя год с момента выхода последнего дополнения для MMORPG World of Warcraft под названием Shadowlands, компания Blizzard решила представить следующее расширение. Его презентация пройдет 19 апреля.

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«19 апреля команда разработчиков World of Warcraft представит следующее дополнение. Мы рады показать вам, над чем работали и какими будут ваши дальнейшие приключения в Азероте. А пока надеемся, что вам нравится «Конец Вечности», новейшее обновление контента и последняя глава саги Темные земли. Герои Азерота были призваны в эту интригующую новую землю Зерет Мортис, чтобы помешать усилиям Тюремщика переписать реальность»