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1 час назад

Следующее дополнение World Of Warcraft будет представлено в апреле

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Спустя год с момента выхода последнего дополнения для MMORPG World of Warcraft под названием Shadowlands, компания Blizzard решила представить следующее расширение. Его презентация пройдет 19 апреля.

Раскрыта дата анонса следующего дополнения World Of Warcraft
Фото: СкриншотСкриншот

«19 апреля команда разработчиков World of Warcraft представит следующее дополнение. Мы рады показать вам, над чем работали и какими будут ваши дальнейшие приключения в Азероте. А пока надеемся, что вам нравится «Конец Вечности», новейшее обновление контента и последняя глава саги Темные земли. Герои Азерота были призваны в эту интригующую новую землю Зерет Мортис, чтобы помешать усилиям Тюремщика переписать реальность»

Пока неясно, куда повествование нас приведет. Возможно, в новом расширении нам придется отправиться в новый мир или же продолжатся похождения по Азероту. Узнать об этом мы сможем уже в апреле.

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