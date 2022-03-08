Пропавшие в Steam игры снова доступны

После нескольких часов паники с пропажей купленных игр на российских аккаунтах Steam, всё наладилось, и сейчас можно снова скачать и запустить игры Microsoft и других компаний.

Напомним, в ночь с 7 на 8 марта в Steam пропал доступ к более чем десятку игр разных компаний. Сначала под раздачу попало несколько тайтлов Microsoft, а затем — Activision, EA и Rockstar. Причем речь шла не о запрете на покупку, а именно о запрете на запуск и скачивание уже купленных проектов. Мало того, некоторые пользователи утверждали, что Steam даже принудительно удалял установленные клиенты «отменённых» тайтлов.