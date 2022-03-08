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2 часа назад

Пропавшие в Steam игры снова доступны

Игромания.руИгромания.руиещё 2

После нескольких часов паники с пропажей купленных игр на российских аккаунтах Steam, всё наладилось, и сейчас можно снова скачать и запустить игры Microsoft и других компаний.

Пропавшие в Steam игры снова доступны
Фото: ValveValve

Напомним, в ночь с 7 на 8 марта в Steam пропал доступ к более чем десятку игр разных компаний. Сначала под раздачу попало несколько тайтлов Microsoft, а затем — Activision, EA и Rockstar. Причем речь шла не о запрете на покупку, а именно о запрете на запуск и скачивание уже купленных проектов. Мало того, некоторые пользователи утверждали, что Steam даже принудительно удалял установленные клиенты «отменённых» тайтлов.

Был ли это баг, или компании просто передумали, никто не сообщает, однако прецендент создан очень серьезный.

Игры,Microsoft,
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