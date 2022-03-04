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7 часов назад

Electronic Arts прекратила продажи своих продуктов в РФ и Белоруссии

Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостей

Американская компания Electronic Arts прекратила продажи своих продуктов на территории России и Белоруссии. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Electronic Arts отказалась от продажи игр в РФ
Фото:  Минобороны РФ Минобороны РФ

«Мы приняли решение прекратить продажи наших игр и контента, включая пакеты виртуальной валюты, в России и Беларуси, пока этот конфликт продолжается», - говорится в сообщении.

В компании отметили, что «шокированы конфликтом» и призывают к миру и прекращению военных действий.

Отмечается, что игры и контент компании больше не будут доступны для покупки в российском регионе в Origin или приложении EA, в том числе через внутриигровые магазины.

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