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19 часов назад

Инсайдер: в FIFA 23 впервые будет кроссплей

CyberSport.ru

В футбольном симуляторе FIFA 23 впервые появится кроссплей между консолями и ПК. Об этом сообщил инсайдер Том Хендерсон со ссылкой на собственные источники. Официального анонса игры не было.

Инсайдер: в FIFA 23 впервые будет кроссплей
Фото: СкриншотСкриншот

Хендерсон также сообщил, что контракт между издательством Electronic Arts и Международной федерацией футбола (FIFA) распространяется на следующую часть франшизы, поэтому она сохранит своё название. Кроме того, в игре появятся как мужской, так и женский чемпионаты мира. Разработчики также улучшили систему захвата движений HyperMotion, что позволит создавать более реалистичные анимации.

Ранее Electronic Arts зарегистрировала новую торговую марку EA Sports FC. В сети предположили, что речь может идти о новом названии серии FIFA. В начале октября издательство заявило о возможности переименования франшизы футбольных симуляторов. Позже издательство объявило о продлении договора с Международной федерацией ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro). Это позволит ему использовать имена и внешность всех спортсменов, представляемых организацией.

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