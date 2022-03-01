Инсайдер: в FIFA 23 впервые будет кроссплей

В футбольном симуляторе FIFA 23 впервые появится кроссплей между консолями и ПК. Об этом сообщил инсайдер Том Хендерсон со ссылкой на собственные источники. Официального анонса игры не было.

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Хендерсон также сообщил, что контракт между издательством Electronic Arts и Международной федерацией футбола (FIFA) распространяется на следующую часть франшизы, поэтому она сохранит своё название. Кроме того, в игре появятся как мужской, так и женский чемпионаты мира. Разработчики также улучшили систему захвата движений HyperMotion, что позволит создавать более реалистичные анимации.