Авторы Endzone A World Apart анонсировали дополнение Distant Places

Gentlymad Studios и издательство Assemble Entertainment анонсировали новое расширение к постапокалиптической стратегии Endzone — A World Apart. Дополнение Distant Places продолжает развивать историю наших поселенцев после того, как они сумели наладить свою жизнь и достигли процветания.

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Обновление позволит жителям покидать знакомые территории и отправляться на исследование дальних земель, где можно встретить других выживших и открыть невиданные ранее тайны. Для этого им послужат воздушные шары.

Опытных игроков ждёт 12 масштабных сюжетных экспедиций в четыре новых уголка мира. В их ходе можно обнаружить чертежи новых зданий или семена экзотических растений, к примеру, бананов или кокосов. Всё это поможет развить собственное поселение.

Выпустить дополнение Endzone — A World Apart: Distant Places планируют в мае, и его страница уже открыта в Steam.