Нейтан Дрейк и Хлоя Фрейзер из Uncharted появились в Fortnite

В «Королевской битве» Fortnite очередная коллаборация, и на этот раз она посвящена недавнему выходу фильма «Анчартед: На картах не значится». Игрокам стали доступны персонажи Нейтан Дрейк и Хлоя Фрейзер, причем сразу в двух вариациях: из серии игр и из фильма. Приобрести их можно во внутриигровом магазине за V-баксы.
Помимо экипировок Нейтана Дрейка и Хлои Фрейзер, а также украшения на спину «Рюкзак Хлои», вы также можете получить аксессуары из набора Uncharted, такие как кирка «Старая сабля», кирка «Топор „Парашурама“» и эмоция «Запись в журнал».
На карте «Королевской битвы» также появились карты сокровищ, которые приводят к ценному кладу. Отыскать их можно вплоть до окончания первого сезона третьей главы.