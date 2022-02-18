Нейтан Дрейк и Хлоя Фрейзер из Uncharted появились в Fortnite

В «Королевской битве» Fortnite очередная коллаборация, и на этот раз она посвящена недавнему выходу фильма «Анчартед: На картах не значится». Игрокам стали доступны персонажи Нейтан Дрейк и Хлоя Фрейзер, причем сразу в двух вариациях: из серии игр и из фильма. Приобрести их можно во внутриигровом магазине за V-баксы.