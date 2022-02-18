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17 часов назад

Нейтан Дрейк и Хлоя Фрейзер из Uncharted появились в Fortnite

MMO13иещё 1

В «Королевской битве» Fortnite очередная коллаборация, и на этот раз она посвящена недавнему выходу фильма «Анчартед: На картах не значится». Игрокам стали доступны персонажи Нейтан Дрейк и Хлоя Фрейзер, причем сразу в двух вариациях: из серии игр и из фильма. Приобрести их можно во внутриигровом магазине за V-баксы.

Нейтан Дрейк и Хлоя Фрейзер из Uncharted появились в Fortnite
Фото: MMO13MMO13

Помимо экипировок Нейтана Дрейка и Хлои Фрейзер, а также украшения на спину «Рюкзак Хлои», вы также можете получить аксессуары из набора Uncharted, такие как кирка «Старая сабля», кирка «Топор „Парашурама“» и эмоция «Запись в журнал».

На карте «Королевской битвы» также появились карты сокровищ, которые приводят к ценному кладу. Отыскать их можно вплоть до окончания первого сезона третьей главы.

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