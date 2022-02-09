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1 час назад

В Fortnite появились Феннек Шэнд и Кррсантан из «Книги Бобы Фетта»

Игромания.ру

Ранее в Fortnite появился Боба Фетт. Многие игроки не смогли его добавить в свою коллекцию, но теперь они получили второй шанс. Боба Фетт вернулся в королевскую битву и даже не один, а с несколькими друзьями.

В Fortnite появились Феннек Шэнд и Кррсантан из «Книги Бобы Фетта»
Фото: СкриншотСкриншот

К набору «Книга Бобы Фетта» присоединилась Феннек Шэнд, которая принесла с собой украшение на спину «Метка мифозавра», эмоцию «Таков путь» и дельтаплан «Корабль Феннек». Но в игре дебютирует не только она.

Также к группе присоединяется черноволосый вуки Кррсантан. Вместе с ним появится экипировка с украшением на спину «Символ клана Хатт». Все предметы можно приобрести по отдельности или в комплекте «Охотники за головами».

Что же до самого Бобы Фетта, то помимо его экипировки снова стали доступны украшение на спину «Реактивный ранец Z-6», кирка «Посох гаффи», дельтаплан «Корабль Бобы Фетта» и эмоция «Запуск компьютера».

Напомним, ранее инсайдер HYPEX рассказал, что в Fortnite пройдёт событие, посвящённое фильму Uncharted. Оно должно стартовать 17 февраля — за день до премьеры в США. Игрокам предложат пройти новое испытание под названием «Собери сокровища с помощью карты Uncharted». Официального анонса события не было.

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