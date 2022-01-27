В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 78.95EUR 88.47
Войти в почту
2 часа назад

Раскрыты новые подробности игровой консоли Apple

Apple обратилась за помощью к специалистам Microsoft в рамках разработки собственной игровой консоли. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Раскрыты новые подробности игровой консоли Apple
Фото: ReutersReuters

Журналисты ссылаются на автора издания Windows Central Джеза Кордена (Jez Corden), который раскрыл новые подробности игровой приставки Apple в YouTube-подкасте Xbox Two. По словам специалиста, инсайдеры сообщили ему о том, что Apple пригласит несколько инженеров Xbox для разработки своей игровой консоли.

По словам Кордена, у Apple мало опыта в создании игровой приставки, поэтому сторонние специалисты, которых компания переманит у Microsoft, помогут ей изучить возможность разработки собственной консоли.

«Я давно слышал, что Apple думает о создании игровой консоли, и я не знаю, будут ли там игры в виртуальной реальности, метавселенная или что-то в этом духе», — заметил автор.

Журналист заявил, что Apple известна тем, что начинает работу над многими новыми продуктами, но спустя некоторое время отменяет их. Также вероятно, что данный слух не отражает текущей ситуации в компании и Apple уже свернула проект.

О том, что Apple намерена выйти на рынок игровых консолей, в октябре рассказали источники издания iDrop News. Устройство будет создано на базе телевизионной приставки Apple TV и получит собственный геймпад.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители