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3 часа назад

Blizzard работает над неанонсированной выживалкой

Blizzard часто слышит упрёки в том, что давно не создаёт ничего нового и должным образом не развивает существующие франшизы. Однако после информации о том, что компания вскоре станет частью Microsoft, разработчики заявили, что у них в работе давно уже находится неанонсированная выживалка.

Blizzard работает над неанонсированной выживалкой
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Пока что ничего о новом проекте его создатели не рассказывают, вместо этого приглашая присоединиться к команде разработчиков. Однако известно, что речь идёт о совершенно новой интеллектуальной собственности: Blizzard создаёт новый мир для РС и консолей. А опубликованные арты свидетельствуют, что в нём фэнтези столкнётся с современностью.

Глава компании Майк Ибарра заявил, что уже успел познакомиться с новой игрой и пришёл в восторг от творческого видения команды. Судя по тому, что он провёл в игре «много часов», анонс приключенческой выживалки может состояться довольно скоро.

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