Blizzard работает над неанонсированной выживалкой

Blizzard часто слышит упрёки в том, что давно не создаёт ничего нового и должным образом не развивает существующие франшизы. Однако после информации о том, что компания вскоре станет частью Microsoft, разработчики заявили, что у них в работе давно уже находится неанонсированная выживалка.

Пока что ничего о новом проекте его создатели не рассказывают, вместо этого приглашая присоединиться к команде разработчиков. Однако известно, что речь идёт о совершенно новой интеллектуальной собственности: Blizzard создаёт новый мир для РС и консолей. А опубликованные арты свидетельствуют, что в нём фэнтези столкнётся с современностью.