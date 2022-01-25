Компания из Саудовской Аравии купила ESL и FACEIT за $1,5 млрд

Компания Savvy Gaming Group стала владельцем турнирного оператора ESL и турнирной платформы FACEIT, которые ранее принадлежали The Modern Times Group. Сумма сделки составила 1,5 млрд долларов, её завершение ожидается во втором квартале этого года.
Отметим, что Savvy Gaming Group получает финансовую поддержку от Государственного инвестиционного фонда правительства Саудовской Аравии. Практически сразу после новости о покупке ESL и FACEIT официально объявили о своём объединении и совместных планах. В частности они намерены усилить борьбу с читерством — эта работа уже началась.
Однако компании продолжат работу в разных направлениях, как это происходит последние два года. Также продолжится поддержка развития региональных турниров и сторонних местных организаторов. Планируется расширение соревновательного календаря и включение наград в виде FACEIT поинтов для фанатов за просмотр контента по CS:GO на турнирах ESL. Кроме того, не будет прекращено и инвестирование в программу для перспективных игроков. Напомним, в рамках таких проектов молодые CS-еры получают возможности для роста и участия в профессиональных мероприятиях.
Отмечается, что будет расширена территория действия GGForAll — инициативы по борьбе с дискриминацией. Напомним, в рамках GGForAll пройдёт серия женских турниров по CS:GO с общим призовым фондом в 500 тыс долларов.
Ещё одним пунктом в совместной работе значится развитие профессиональной сцены в Северной Америке. Планируется введение дополнительных стимулов для команд, расширение расписания соревнований и инвестирование в местную про-сцену.
Напомним, после выхода Valorant в NA-регионе многие про-игроки в CS:GO сменили дисциплину. В настоящий момент CS:GO в Северной Америке переживает не лучшие времена. Что же касается обычных пользователей платформы FACEIT, то в ближайшее время для них ничего не изменится. Кроме того, платформа останется бесплатной, как это и было с момента её появления.
В скором времени планируется запуск несколько рекламных кампаний с выгодой для пользователей. ESL — один из известнейших турнирных операторов в мире, который проводит соревнования по Dota 2, CS:GO и другим дисциплинам. Среди них и ESL Pro League и мейджоры с призовым фондом 1 млн долларов. FACEIT — киберспортивная платформа, которая администрирует лиги и чемпионаты по различным дисциплинам.
Сообщество CS:GO сейчас активно делится мнением по поводу случившегося. Одними из первых были снайпер NaVi Александр S1mple Костылёв и аналитик матчей по CS:GO Александр Petr1k Петрик. «Продали за $1,5 млрд?? Ничего себе. А знаете, что это может значить? Это может значить, что возможно у нас появятся какие-то новые турниры по CS:GO в каких-то интересных местах. Может быть, в Дубае? ESL Dubai или Saudi Arabia Major — вы только представьте. Только представьте это! Это будет что-то невероятное» - Александр S1mple Костылёв
«Что всё это может значить для всех нас — не знаю. Саудовская Аравия является достаточно специфичной страной с большим количеством разного рода ограничений, но денег там, как вы видите, много. И здешние инвесторы готовы их тратить, да еще и киберспорт рассматривают как перспективное направление. Это хорошо» - Александр Petr1k Петрик