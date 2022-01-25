Компания из Саудовской Аравии купила ESL и FACEIT за $1,5 млрд

Компания Savvy Gaming Group стала владельцем турнирного оператора ESL и турнирной платформы FACEIT, которые ранее принадлежали The Modern Times Group. Сумма сделки составила 1,5 млрд долларов, её завершение ожидается во втором квартале этого года.

Фото: ESL ESL

Отметим, что Savvy Gaming Group получает финансовую поддержку от Государственного инвестиционного фонда правительства Саудовской Аравии. Практически сразу после новости о покупке ESL и FACEIT официально объявили о своём объединении и совместных планах. В частности они намерены усилить борьбу с читерством — эта работа уже началась.

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Однако компании продолжат работу в разных направлениях, как это происходит последние два года. Также продолжится поддержка развития региональных турниров и сторонних местных организаторов. Планируется расширение соревновательного календаря и включение наград в виде FACEIT поинтов для фанатов за просмотр контента по CS:GO на турнирах ESL. Кроме того, не будет прекращено и инвестирование в программу для перспективных игроков. Напомним, в рамках таких проектов молодые CS-еры получают возможности для роста и участия в профессиональных мероприятиях.

Отмечается, что будет расширена территория действия GGForAll — инициативы по борьбе с дискриминацией. Напомним, в рамках GGForAll пройдёт серия женских турниров по CS:GO с общим призовым фондом в 500 тыс долларов.

Ещё одним пунктом в совместной работе значится развитие профессиональной сцены в Северной Америке. Планируется введение дополнительных стимулов для команд, расширение расписания соревнований и инвестирование в местную про-сцену.

Напомним, после выхода Valorant в NA-регионе многие про-игроки в CS:GO сменили дисциплину. В настоящий момент CS:GO в Северной Америке переживает не лучшие времена. Что же касается обычных пользователей платформы FACEIT, то в ближайшее время для них ничего не изменится. Кроме того, платформа останется бесплатной, как это и было с момента её появления.

В скором времени планируется запуск несколько рекламных кампаний с выгодой для пользователей. ESL — один из известнейших турнирных операторов в мире, который проводит соревнования по Dota 2, CS:GO и другим дисциплинам. Среди них и ESL Pro League и мейджоры с призовым фондом 1 млн долларов. FACEIT — киберспортивная платформа, которая администрирует лиги и чемпионаты по различным дисциплинам.

Сообщество CS:GO сейчас активно делится мнением по поводу случившегося. Одними из первых были снайпер NaVi Александр S1mple Костылёв и аналитик матчей по CS:GO Александр Petr1k Петрик. «Продали за $1,5 млрд?? Ничего себе. А знаете, что это может значить? Это может значить, что возможно у нас появятся какие-то новые турниры по CS:GO в каких-то интересных местах. Может быть, в Дубае? ESL Dubai или Saudi Arabia Major — вы только представьте. Только представьте это! Это будет что-то невероятное» - Александр S1mple Костылёв