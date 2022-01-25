Появились новые подробности о S.T.A.L.K.E.R. 2

PR-менеджер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl Захар Бочаров дал обширное интервью на канале «Неважно, Кто» на YouTube. В нем он ответил на многие вопросы об игре и работе студии в целом.

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По словам Бочарова, над игрой трудится более 300 человек, включая фрилансеров. Слухи о массовом переходе сотрудников в 4A не соответствуют действительности: да, некоторые из бывших работников перешли в другую компанию, но подобные случаи не столь часты, как пытаются их выставить инсайдеры.

Уход ведущего нарративного дизайнера Сергея Тена не повлиял на работу: над S.T.A.L.K.E.R. 2 работают 30 нарративных дизайнеров. При этом Бочаров не согласился со словами Тена о токсичной русскоговорящей аудитории: по его словам, геймеры преимущественно довольны игрой и принимают ее тепло. У роликов много как положительных комментариев, так и лайков.

Отдельно Бочаров затронул модификации классических частей S.T.A.L.K.E.R.: команда любит фанатские моды, а некоторые известные бывшие моддеры работают в GSC Game World. При этом авторы категорически против платных модификаций и стараются удалять соответствующий контент, хотя иногда это и занимает много времени. Разработчики надеются, что S.T.A.L.K.E.R. 2 получит инструменты для модифицирования на релизе, но не уверены, успеют ли закончить их вовремя.

Разработка S.T.A.L.K.E.R. 2 началась еще в 2018 году, до официального анонса игры. При этом ранняя презентация связана с тем, что разработчики хотят поддерживать связь с фанатами и стараются не завысить планку ожиданий, рассказывая только о тех вещах, которые точно будут в игре. Бочаров также затронул выбор движка: по его словам, студия остановилась на Unreal Engine 5, так как он позволяет добиться желаемого качества изображения, поддерживает открытые миры и прост в модифицировании.

Что касается NFT, компания планировала сделать их так, чтобы это не повлияло на геймплей незаинтересованных в этом игроков. Полученные деньги при этом пошли бы на саму игру, но отмена инициативы не скажется на финальном результате. Microsoft при этом никак не повлияла на решение компании насчет NFT — от них отказались исключительно из-за недовольства сообщества.

Намеченный мультиплеер появится уже после релиза основной игры и будет бесплатен для всех владельцев оригинальной S.T.A.L.K.E.R. 2. Команда решила сосредоточиться на одиночной кампании, чтобы успеть реализовать все запланированные идеи.