Папич: «Теперь мне угрожают убийством»

Украинский стример Виталий Arthas Цаль (Папич) сообщил фанатам, что неизвестные угрожают ему убийством. Об этом он рассказал в новом ролике с названием «Проклятые твари!», который опубликовал на YouTube.
Папич предположил, что угрозы поступают от того же человека, который передавал ложные сообщения о минировании его дома во время недавних трансляций. По словам стримера, никаких врагов в «реальной жизни» у него нет, так как большую часть времени он «проводит в онлайне». Цаль уверен, что за ложными вызовами и угрозами стоят «завистливые дети».
Виталий Arthas Цаль:
«Тактика у хейтерской мрази немного изменилась. Минирования, я так понимаю, не работают уже нормально, теперь новая тактика — угроза убийством и обвинение меня во всякой гадости. Теперь я обвинен во всевозможных родах насилия. Якобы я насильник и насилую хрен знает кого. На протяжении моей стримерской карьеры, да и вообще на протяжении почти всей моей реальной жизни, претензий ко мне у каких-то реальных людей никогда не было — никаких конфликтов и никаких претензий. Меня постоянно спрашивают: ''Расскажите, какие у вас есть враги, кто это может быть?'' Какие враги? Это же всякие интернет-анонимусы, всякая завистливая мразь. То есть завистливые подростки, завистливые дети, завистливая мразь, которая про меня придумывает всякое. Теперь же мне угрожают убийством за то, что я типа насильник».
В январе неизвестные несколько раз срывали стримы Папича, сообщая в полицию о заложенной в его квартире бомбе. После одного из таких визитов правоохранительных органов в сеть слили фотографию паспорта Папича, а также видео с нагрудной камеры одного из спецназовцев.
Ложные вызовы и угрозы расправой появились после того, как в сеть слили видео, которое записала несовершеннолетняя пьяная девушка в ванной комнате стримера. После этого часть комьюнити обозлилась на них, заподозрив их в интимной связи. Сам стример и девушка опровергли это.