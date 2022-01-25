В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 78.64EUR 88.93
Войти в почту
1 час назад

Папич: «Теперь мне угрожают убийством»

Украинский стример Виталий Arthas Цаль (Папич) сообщил фанатам, что неизвестные угрожают ему убийством. Об этом он рассказал в новом ролике с названием «Проклятые твари!», который опубликовал на YouTube.

Папич: «Теперь мне угрожают убийством»
Фото: YoutubeYoutube

Папич предположил, что угрозы поступают от того же человека, который передавал ложные сообщения о минировании его дома во время недавних трансляций. По словам стримера, никаких врагов в «реальной жизни» у него нет, так как большую часть времени он «проводит в онлайне». Цаль уверен, что за ложными вызовами и угрозами стоят «завистливые дети».

Виталий Arthas Цаль:

«Тактика у хейтерской мрази немного изменилась. Минирования, я так понимаю, не работают уже нормально, теперь новая тактика — угроза убийством и обвинение меня во всякой гадости. Теперь я обвинен во всевозможных родах насилия. Якобы я насильник и насилую хрен знает кого. На протяжении моей стримерской карьеры, да и вообще на протяжении почти всей моей реальной жизни, претензий ко мне у каких-то реальных людей никогда не было — никаких конфликтов и никаких претензий. Меня постоянно спрашивают: ''Расскажите, какие у вас есть враги, кто это может быть?'' Какие враги? Это же всякие интернет-анонимусы, всякая завистливая мразь. То есть завистливые подростки, завистливые дети, завистливая мразь, которая про меня придумывает всякое. Теперь же мне угрожают убийством за то, что я типа насильник».

В январе неизвестные несколько раз срывали стримы Папича, сообщая в полицию о заложенной в его квартире бомбе. После одного из таких визитов правоохранительных органов в сеть слили фотографию паспорта Папича, а также видео с нагрудной камеры одного из спецназовцев.

Ложные вызовы и угрозы расправой появились после того, как в сеть слили видео, которое записала несовершеннолетняя пьяная девушка в ванной комнате стримера. После этого часть комьюнити обозлилась на них, заподозрив их в интимной связи. Сам стример и девушка опровергли это.

Игры,МВД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители