Папич: «Теперь мне угрожают убийством»

«Тактика у хейтерской мрази немного изменилась. Минирования, я так понимаю, не работают уже нормально, теперь новая тактика — угроза убийством и обвинение меня во всякой гадости. Теперь я обвинен во всевозможных родах насилия. Якобы я насильник и насилую хрен знает кого. На протяжении моей стримерской карьеры, да и вообще на протяжении почти всей моей реальной жизни, претензий ко мне у каких-то реальных людей никогда не было — никаких конфликтов и никаких претензий. Меня постоянно спрашивают: ''Расскажите, какие у вас есть враги, кто это может быть?'' Какие враги? Это же всякие интернет-анонимусы, всякая завистливая мразь. То есть завистливые подростки, завистливые дети, завистливая мразь, которая про меня придумывает всякое. Теперь же мне угрожают убийством за то, что я типа насильник».