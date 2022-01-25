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1 час назад

God of War запустили в режиме «картошки» для слабых ПК

Журналисты издания GameSpot побаловались с графикой в God of War на ПК. Они понизили графику настолько, что экшен стал буквально похож на картошку. Вероятно, такую God of War сможет потянуть даже самое слабое устройство.

God of War запустили в режиме «картошки» для слабых ПК
Фото: СкриншотСкриншот

Забавно, но режим «картошки» убрал все татуировки Кратоса и другие мелкие детали. Вместо эффектных боёв с выплёскивающейся кровью получается смешное зрелище с большими оранжевыми квадратами.

В комментариях шутят, что именно так бы God of War выглядела на Nintendo Switch. В целом картофельный режим оценили хорошо, поскольку интересно наблюдать за преображением игры с достойной графикой в нечто подобное.

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