God of War запустили в режиме «картошки» для слабых ПК

Журналисты издания GameSpot побаловались с графикой в God of War на ПК. Они понизили графику настолько, что экшен стал буквально похож на картошку. Вероятно, такую God of War сможет потянуть даже самое слабое устройство.

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Забавно, но режим «картошки» убрал все татуировки Кратоса и другие мелкие детали. Вместо эффектных боёв с выплёскивающейся кровью получается смешное зрелище с большими оранжевыми квадратами.

В комментариях шутят, что именно так бы God of War выглядела на Nintendo Switch. В целом картофельный режим оценили хорошо, поскольку интересно наблюдать за преображением игры с достойной графикой в нечто подобное.