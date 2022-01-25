Авторы S.T.A.L.K.E.R. обдумывали идею ремейка первой части

Руководство GSC Game World обсуждало возможность создания ремейка или ремастера оригинальной «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля». Однако на момент публикации материала у разработчиков нет каких-либо новостей или анонсов по этому поводу. Информацией поделился PR-менеджер студии Захар Бочаров в интервью YouTube-каналу «Неважно, Кто».

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Ранее представители GSC Game World рассказали, что разработка S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl идёт хорошо. Комьюнити-менеджеры опровергли слухи о том, что игра находится в «производственном аду», а в студии сильная текучка кадров. По их словам, в этом «нет ничего, что бы хоть теоретически могло соответствовать правде».