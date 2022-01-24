Хакер взломал ПК с помощью игры Dark Souls

Хакеру удалось взломать компьютер с помощью видеоигры. Об этом сообщает издание Dexerto.

Фото: игра Dark Souls 3 игра Dark Souls 3

Найденный в популярной игре Dark Souls 3 эксплойт с функцией удаленного выполнения кода (RCE) позволил обойти защиту ПК. Уязвимость продемонстрировали во время трансляции стримера The__Grim__Sleeper, когда сперва игра вылетела, а затем хакер с помощью инструмента Microsoft PowerShell запустил преобразование текста в речь и прокомментировал игру блогера.

По словам хакера, он не планировал причинить стримеру вреда, а лишь хотел описать возможность удаленного взлома компьютера. Уязвимость RCE называют одной из самых опасных, она позволяет запустить вредоносный код на компьютере жертвы и похитить личную информацию. По словам энтузиаста, его ранние сообщения об опасности эксплойта проигнорировали, поэтому он привлек внимание сообщества с помощью стримера The__Grim__Sleeper.

Хакер рассказал, что кроме него только трое человек знают, как взломать компьютер через уязвимость в играх серии Dark Souls. Представитель Bandai Namco, издателя Dark Souls, уже отреагировал на сообщения специалиста, поблагодарив энтузиаста за найденную неполадку в игре.

Позже создатели игр объявили, что временно деактивировали PvP-серверы для Dark Souls 3, Dark Souls 2 и Dark Souls: Remastered. В Twitter игры сообщили, что специалисты будут работать над устранением уязвимости.