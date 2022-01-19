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1 час назад

Rainbow Six Extraction получила первые оценки — они смешанные

Сегодня появились обзоры Rainbow Six Extraction журналистов. Судя по отзывам, проект получился средним. В нём выделяют положительные моменты, однако критики прошлись по картам, геймплею и отсутствию собственного лица у новинки.

Rainbow Six Extraction получила первые оценки
Фото: СкриншотСкриншот

На Metacritic больше всего рейтинга собрала версия для Xbox Series X — у неё 74 балла. PS5-версию оценили чуть хуже, в 72 балла, а вот на ПК рейтинг составил ровно 70 баллов.

Оценки Rainbow Six Extraction

  • Checkpoint Gaming — 9/10
  • Areajugones — 8/10
  • CGMagazine — 8/10
  • IGN — 7/10
  • GameSpot 7/10
  • Destructoid — 7/10
  • VG247 — 5/10

Автору IGN понравилась механика, которая отлично работает ещё со времен Rainbow Six Siege. Однако журналист отметил глупых NPC и однообразие миссий.

Журналист VG247 отметил, что сама по себе Extraction не сможет долго жить, как это делает Siege. Зато автор похвалил командный дух и реальную пользу от каждого оперативника.

Релиз Rainbow Six Extraction состоится уже завтра, 20 января, на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. На ПК и Xbox шутер бесплатно добавят в подписку Game Pass.

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