Rainbow Six Extraction получила первые оценки

Сегодня появились обзоры Rainbow Six Extraction журналистов. Судя по отзывам, проект получился средним. В нём выделяют положительные моменты, однако критики прошлись по картам, геймплею и отсутствию собственного лица у новинки.
На Metacritic больше всего рейтинга собрала версия для Xbox Series X — у неё 74 балла. PS5-версию оценили чуть хуже, в 72 балла, а вот на ПК рейтинг составил ровно 70 баллов.
Оценки Rainbow Six Extraction
Автору IGN понравилась механика, которая отлично работает ещё со времен Rainbow Six Siege. Однако журналист отметил глупых NPC и однообразие миссий.
Журналист VG247 отметил, что сама по себе Extraction не сможет долго жить, как это делает Siege. Зато автор похвалил командный дух и реальную пользу от каждого оперативника.
Релиз Rainbow Six Extraction состоится уже завтра, 20 января, на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. На ПК и Xbox шутер бесплатно добавят в подписку Game Pass.