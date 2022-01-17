Выход обновленной GTA V задержали

Релиз GTA V для консолей нового поколения не состоится в срок. Об этом в своем Twitter сообщил блогер Matheusbr9895_.

Фото: Rockstar North Rockstar North

По информации инсайдера, оптимизированная для новых консолей PlayStation и Xbox Grand Theft Auto V, выйдет на один или два месяца позже намеченного срока. Блогер заметил, что из-за задержки игра появится не в марте, а в апреле или мае. Также он сообщил, что Rockstar скоро объявит о переносе даты выхода.

Matheusbr9895_ полагает, что разработчики студии столкнулись с проблемами при подготовке обновленной версии тайтла. В компании намерены исправить все ошибки, чтобы не провалить важный релиз. Также блогер рассказал, что Rockstar готовит несколько важных апдейтов для GTA Online, однако не смог конкретизировать свой инсайд.

В настоящий момент на сайте компании указано, что выход Grand Theft Auto V для PlayStation 5 и Xbox Series X/S состоится в марте 2022 года. «GTA V и GTA Online смогут похвастаться рядом технических и визуальных усовершенствований», — отметили разработчики. Анонс обновленной GTA состоялся еще в середине 2020 года.