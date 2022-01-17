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37 минут назад

PlayStation 5 сможет запускать игры 15-летней давности

Игры для PlayStation 3 начали появляться в цифровом магазине приложений на PlayStation 5, сообщает портал Gizmochina.

PlayStation 5 сможет запускать игры 15-летней давности
Фото: SonySony

Владельцы PS5 обнаружили в магазине PlayStation Now игры для консоли позапрошлого поколения, PS3. Из-за этого в сети появилось мнение, согласно которому Sony готовит перенести популярные тайтлы двухтысячных на актуальное поколение. Среди замеченных игр числятся Prince of Persia The Forgotten Sands и The Two Thrones, Dead Or Alive 5, Bejeweled и другие.

Пользователи также были озадачены тем, что они не могут приобрести ни одну игру для PS3 на современной консоли. Также отмечается, что Dead Or Alive 5 сейчас недоступен для покупки на PlayStation 3.

Игры пятнадцатилетней давности появились в магазине Sony после того, как в сети был обнаружен патент, в котором описывается принцип обратной совместимости игр на PlayStation 5. Это заставило геймеров еще больше поверить в то, что Sony готовит способ для запуска старых игр на PS5.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, почему не стоит торопиться с покупкой PS5 и обратить внимание на PS4.

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