PlayStation 5 сможет запускать игры 15-летней давности

Владельцы PS5 обнаружили в магазине PlayStation Now игры для консоли позапрошлого поколения, PS3. Из-за этого в сети появилось мнение, согласно которому Sony готовит перенести популярные тайтлы двухтысячных на актуальное поколение. Среди замеченных игр числятся Prince of Persia The Forgotten Sands и The Two Thrones, Dead Or Alive 5, Bejeweled и другие.