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2 часа назад

В Among Us появится облик убийцы из «Крика»

Создатели Among Us и Paramount Pictures объявили о сотрудничестве, в рамках которого в игру добавят облик убийцы из «Крика» . Точную дату появления Призрачного лица пока не назвали.

В Among Us появится облик убийцы из «Крика»
Фото: СкриншотСкриншот

О коллаборации стало известно в специальном видео, в котором актёры нового «Крика» и блогеры играли в Among Us. После победы членов экипажа показали трейлер фильма и сам облик.

Появление Призрачного лица в Among Us приурочено к премьере пятой части «Крика», которая состоялась 13 января. По сюжету очередной маньяк преследует группу подростков через 25 лет убийств в Вудсборо. Картина продолжает события предыдущих фильмов, а к своим ролям вернулись некоторые актёры вроде Нив Кэмпбелл.

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