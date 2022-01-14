VR MMORPG Zenith: The Last City выйдет в январе этого года

«Мы рады наконец позволить вам присоединиться к миру Zenith, который строился так долго и какой будет совершенствоваться еще долгие годы, благодаря наличию множества идей. Для нас большая честь ощущать невероятную поддержку от сообщества на протяжении многих лет, особенно, когда игра была лишь далекой мечтой. Когда мы начинали несколько лет назад, вы полностью профинансировали кампанию на Kickstarter менее чем за 4 часа. Ваша вера в наше видение и небольшую независимую студию, создающую амбициозную MMO для виртуальной реальности, заставила нас работать еще усерднее над созданием игры, в которую мы всегда надеялись когда-нибудь выпустить», — сообщили разработчики.