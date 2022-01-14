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36 минут назад

VR MMORPG Zenith: The Last City выйдет в январе этого года

Разработчики MMORPG Zenith: The Last City для очков виртуальной реальности объявили точную дату релиза игры. Старт был назначен на 27 января 2022 года для платформ Quest , PC VR и PSVR, а стоимость новинки составит 29,99 евро.

VR MMORPG Zenith: The Last City выйдет в январе этого года
Фото: СкриншотСкриншот

«Мы рады наконец позволить вам присоединиться к миру Zenith, который строился так долго и какой будет совершенствоваться еще долгие годы, благодаря наличию множества идей. Для нас большая честь ощущать невероятную поддержку от сообщества на протяжении многих лет, особенно, когда игра была лишь далекой мечтой. Когда мы начинали несколько лет назад, вы полностью профинансировали кампанию на Kickstarter менее чем за 4 часа. Ваша вера в наше видение и небольшую независимую студию, создающую амбициозную MMO для виртуальной реальности, заставила нас работать еще усерднее над созданием игры, в которую мы всегда надеялись когда-нибудь выпустить», — сообщили разработчики.

Стоит отметить, что после анонса VR MMORPG Zenith: The Last City наделала немало шума. Первый трейлер выглядел впечатляюще, поэтому кампанию по сбору средств удалось завершить менее чем за четыре часа.

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