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1 час назад

Объявлена дата релиза The Settlers

Перезапуск стратегии в реальном времени The Settlers запланирован на 17 марта. Игра выйдет на ПК. Об этом представители издательства Ubisoft сообщили в новом трейлере.

Объявлена дата релиза The Settlers
Фото: СкриншотСкриншот

В новой The Settlers пользователям будут доступны одиночная кампания, а также мультиплеерные режимы. Они смогут сыграть за три фракции с разными особенностями. С 20 по 24 января разработчики проведут закрытое бета-тестирование, записаться на которое можно на официальном сайте Ubisoft.

Перезапуск The Settlers анонсировали летом 2018 года. Изначально игру хотели выпустить в конце 2019-го, но перенесли на 2020-й, а затем на открытую дату. Предзаказать игру можно в Ubisoft Connect и Epic Games Store.

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