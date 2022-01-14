Объявлена дата релиза The Settlers

Перезапуск стратегии в реальном времени The Settlers запланирован на 17 марта. Игра выйдет на ПК. Об этом представители издательства Ubisoft сообщили в новом трейлере.

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В новой The Settlers пользователям будут доступны одиночная кампания, а также мультиплеерные режимы. Они смогут сыграть за три фракции с разными особенностями. С 20 по 24 января разработчики проведут закрытое бета-тестирование, записаться на которое можно на официальном сайте Ubisoft.