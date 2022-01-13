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36 минут назад

Королевская битва PUBG: Battlegrounds стала бесплатной

Игра уже доступна бесплатно на цифровых торговых площадках.

Королевская битва PUBG: Battlegrounds стала бесплатной
Фото: Inc-NewsInc-News

Разработчики PUBG: Battlegrounds объявили о переходе игры с платной основы на условно-бесплатную модель распространения. Информация об этом появилась на официальном сайте игры. Изменения коснутся как пользователей ПК, так и пользователей консолей. Игрокам, купивших игру ранее предлагается специальный пропуск Battleground Plus, позволяющий играть в рейтинговых матчах.

PUBG: Battlegrounds - многопользовательская онлайн-игра в жанре королевской битвы, разрабатываемая и издаваемая студией KRAFTON.

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