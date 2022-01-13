Королевская битва PUBG: Battlegrounds стала бесплатной

Разработчики PUBG: Battlegrounds объявили о переходе игры с платной основы на условно-бесплатную модель распространения. Информация об этом появилась на официальном сайте игры. Изменения коснутся как пользователей ПК, так и пользователей консолей. Игрокам, купивших игру ранее предлагается специальный пропуск Battleground Plus, позволяющий играть в рейтинговых матчах.