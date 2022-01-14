Вышел геймплейный трейлер Persona 4 Arena Ultimax

Студия Atlus West и издательство SEGA представили новый трейлер Persona 4 Arena Ultimax с демонстрацией игрового процесса. Ролик под названием Fight был опубликован на YouTube.

Фото: Скриншот Скриншот

В отличие от основной серии японских ролевых игр, Persona 4 Arena Ultimax предлагает столкнуться в прямых поединках между различными персонажами Persona 3 и 4. Оригинальная игра была доступна на аркадных автоматах, PlayStation 3 и Xbox 360. Релиз переиздания запланирован на 17 марта на ПК, PlayStation 4 и Nintendo Switch.