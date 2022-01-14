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1 час назад

Вышел геймплейный трейлер Persona 4 Arena Ultimax

Студия Atlus West и издательство SEGA представили новый трейлер Persona 4 Arena Ultimax с демонстрацией игрового процесса. Ролик под названием Fight был опубликован на YouTube.

Вышел геймплейный трейлер Persona 4 Arena Ultimax
Фото: СкриншотСкриншот

В отличие от основной серии японских ролевых игр, Persona 4 Arena Ultimax предлагает столкнуться в прямых поединках между различными персонажами Persona 3 и 4. Оригинальная игра была доступна на аркадных автоматах, PlayStation 3 и Xbox 360. Релиз переиздания запланирован на 17 марта на ПК, PlayStation 4 и Nintendo Switch.

Ранее в сети появились слухи, что следующим анонсом в рамках празднования 25-летнего юбилея франшизы Persona может стать ремастер Persona 3 Portable. По словам инсайдера, речь идет о расширенной версии Persona 3 с PS2 со всеми дополнениями из PSP-релиза. В него в том числе вошли возможность играть за девушку и дополненный финал истории.

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