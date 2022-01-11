В трейлере Destiny 2: The Witch Queen показали мир-Престол Саватун

Разработчики дополнения The Witch Queen для Destiny 2 выпустили свежий трейлер, в котором показали мир-Престол королевы-ведьмы Саватун.
«Безумное царство скверны и величия, мир-Престол Саватун поддерживает хрупкий баланс ужасной силы. Всё, что она скрывает, таится здесь — в стенах её сверкающего дворца и в вязкой топи болот. Доберитесь до истины и узрите, что свои тайны есть не только у Тьмы, но и у Света».
Напомним, что дополнение выходит 22 февраля. Сюжет новой главы шутера сосредоточится на Саватун — ей удалось обуздать Свет и создать собственных Улей-Призраков, с помощью которых она сделала Улей-Стражей. По словам разработчиков, они намекали на эту линию ещё с первой части.