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3 часа назад

Опубликована запись прохождения God of War на PC

YouTube-канал Sigma Hawk Gaming показал запись прохождения РС-версии прославленного боевика God of War. Она длится два часа, и в процессе можно не только оценить порт, но и увидеть некоторые доступные варианты настроек (с 22:00).

Опубликована запись прохождения God of War на PC
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Качество картинки в компьютерной версии по YouTube-записи оценить сложно, однако сам игровой процесс выглядит гладко, с плавными анимациями. Для удобства игрока доступно переназначение всех клавиш управления. Разумеется, на месте и фоторежим.

Премьера God of War состоялась в 2018 году, тогда игра вышла только на PlayStation 4. В Steam и Epic Games Store она появится уже на днях, 14 января. А желающие свериться с системными требованиями могут это сделать с помощью опубликованной ранее таблицы.

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