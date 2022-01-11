Опубликована запись прохождения God of War на PC

YouTube-канал Sigma Hawk Gaming показал запись прохождения РС-версии прославленного боевика God of War. Она длится два часа, и в процессе можно не только оценить порт, но и увидеть некоторые доступные варианты настроек (с 22:00).

Качество картинки в компьютерной версии по YouTube-записи оценить сложно, однако сам игровой процесс выглядит гладко, с плавными анимациями. Для удобства игрока доступно переназначение всех клавиш управления. Разумеется, на месте и фоторежим.