Riot Games раньше времени раскрыла нового героя League of Legends

На сайте League of Legends появилось описание новой героини Зери, но позже Riot Games удалила упоминание чемпиона. Как сообщает Dot Esports, это будет девушка с Зауна с большим физическим уроном, ориентированная на позицию стрелка.

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Зери — энергичная молодая девушка, которая способна заряжать оружие электрической магией. С этой силой и сострадательным характером чемпионки связаны и её способности. Героиня сражается с химическими баронами, из-за которых страдает население Зауна. Среди связанных персонажей фигурирует Экко, но пока неизвестно, при каких обстоятельствах они пересекались.

Возможно, описание Зери готовилось под скорый анонс, в котором Riot Games раскроет способности и характеристики нового чемпиона League of Legends. Дата его появления на официальных серверах неизвестна.