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1 час назад

Рассекречена дата выхода GTA VI

Новая версия GTA выйдет в 2023 году. Об этом сообщает издание Dexerto.

Рассекречена дата выхода GTA VI
Фото: СкриншотСкриншот

Журналисты ссылаются на авторитетного инсайдера Tez2, который рассекретил дату выпуска нового тайтла Rockstar. «Следуя примеру Rockstar с ее флагманскими проектами, релиз ожидается через год», — сообщил автор на одном из геймерских форумах. Специалист заметил, что в 2022 году компания может анонсировать GTA VI. Полноценный релиз игры состоится в 2023 году.

Авторы издания отметили, что предсказания Tez2 относительно некоторых игр ранее оказывались точными, однако никаких официальных подтверждений того, что студия работает над новой версией тайтла, пока что не было. При этом журналисты напомнили, что в последнее время в игре GTA Online появилось несколько намеков на то, что следующая игра Rockstar выйдет в ближайшие годы.

Актуальной игрой известной серии на данный момент является Grand Theft Auto V, которая вышла в 2013 году. В конце 2021 года Rockstar выпустила Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition — сборник, который включает в себя ремастеры GTA III, Vice City и San Andreas.

Летом популярный блогер Том Хендерсон заявил, что выпуск GTA VI состоится не раньше 2024 года. Это связано с тем, что разработчики тайтла не хотят форсировать темпы выпуска игры.

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