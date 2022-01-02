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2 часа назад

У Steam ещё один рекорд онлайна. А Ready or Not вновь лидер чарта

Steam поставил очередной рекорд по пиковому онлайну — прошлый магазин установил в ноябре 2021 года, когда была взята планка в более 27 млн человек в сети. Сегодня же в сервисе находилось почти 28 млн человек.

У Steam ещё один рекорд онлайна. А Ready or Not вновь лидер чарта
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ноябрьский рекорд был связан с распродажей и пандемией коронавируса, а к сегодняшнему прибавляются и новогодние праздники, во время которых многие сидят дома. Люди развлекаются в том числе играми, на которые в Steam до 5 января действуют скидки.

В топе продаж за прошедшую неделю как раз оказалось много кооперативных и онлайн-проектов.

Топ-10 игр и устройств в Steam с 27 декабря по 2 января

  1. Ready or Not
  2. It Takes Two
  3. Five Nights at Freddy's: Security Breach
  4. Valve Index VR Kit
  5. Project Zomboid
  6. Sea of Thieves
  7. Red Dead Redemption 2
  8. Forza Horizon 5
  9. Cyberpunk 2077
  10. Rust
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