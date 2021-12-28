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4 часа назад

В Японии откроется первая старшая киберспортивная школа

Японская телевизионная компания Nippon Telegraph and Telephone при поддержке ФК «Токио Верди» создаст первую киберспортивную школу для учеников старших классов. Учебное заведение будет расположено в Токио, а его открытие запланировано на 2022 год.

В Японии откроется первая старшая киберспортивная школа
Фото: Esports High SchoolEsports High School

Школа нацелена на юных киберспортсменов, стримеров, блогеров и ютуберов, которые планируют профессионально работать в этих направлениях. Однако создатели отмечают, что программа разработана с целью дать ученикам возможность как продолжить карьеру в сфере киберспорта, так и свободно уйти в другую область.

Учебный план рассчитан на три года обучения и будет включать в себя набор стандартных предметов. Помимо этого, подростки будут посещать тренировки по киберспортивным дисциплинам в жанрах MOBA, шутеры от первого и третьего лица, а также стратегии в реальном времени.

Отдельное внимание будет уделено вопросам физического и морального здоровья, диетологии и другим аспектам здорового образа жизни. Обучением займутся бывшие и действующие киберспортсмены, а также работники индустрии.

Esports High School
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