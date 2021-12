Ubisoft выпустила ремастер Far Cry 3: Blood Dragon

Ubisoft выпустила новое издание Far Cry 3: Blood Dragon, и теперь вспомнить или узнать историю сержанта Рекса Кольта можно на PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Беслатно, если у вас есть сезонный пропуск Far Cry 6. Впрочем, приобрести самостоятельное дополнение можно и отдельно.