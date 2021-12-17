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2 часа назад

Ubisoft выпустила ремастер Far Cry 3: Blood Dragon

Ubisoft выпустила новое издание Far Cry 3: Blood Dragon, и теперь вспомнить или узнать историю сержанта Рекса Кольта можно на PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Беслатно, если у вас есть сезонный пропуск Far Cry 6. Впрочем, приобрести самостоятельное дополнение можно и отдельно.

Ubisoft выпустила ремастер Far Cry 3: Blood Dragon
Фото: СкриншотСкриншот

Игра отправляет нас в 2007 год, каким рисовали его себе в восьмидесятые. Вся игра построена на бесконечной череде клише из старых боевиков и изобилует юмором и «пасхалками». Но при этом в её основе лежит крепкий и динамичный шутер.

Напомним, оригинальная Far Cry 3 вышла в 2012 году, а Blood Dragon появилась на следующий год. А что касается Far Cry 6, то вчера в шутере стартовало событие-кроссовер с Дэнни Трехо.

Игры,Дэнни Трехо,
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