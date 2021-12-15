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37 минут назад

Опубликован геймплей сюжетной кампании CrossfireX

Как известно, сюжетную кампанию для многопользовательского шутера от первого лица CrossfireX разрабатывает известная финская компания Remedy.

Опубликован геймплей сюжетной кампании CrossfireX
Фото: СкриншотСкриншот

По информации, представленной ранее, режим истории будет доступен исключительно владельцам платного боевого пропуска, тогда как мультиплеер от Smilegate останется бесплатным для всех желающих. В новом видео от YouTube-канала Easy Allies вы можете увидеть прохождение первых одиночных миссий.

На прошедшей церемонии награждения The Game Awards 2021 было объявлено, что релиз CrossfireX состоится 10 февраля 2022 года. На данный момент выход заявлен только на консолях Xbox Series X|S и Xbox One. Про ПК-версия пока официально не анонсирована.

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