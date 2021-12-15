Опубликован геймплей сюжетной кампании CrossfireX

Как известно, сюжетную кампанию для многопользовательского шутера от первого лица CrossfireX разрабатывает известная финская компания Remedy.

Фото: Скриншот Скриншот

По информации, представленной ранее, режим истории будет доступен исключительно владельцам платного боевого пропуска, тогда как мультиплеер от Smilegate останется бесплатным для всех желающих. В новом видео от YouTube-канала Easy Allies вы можете увидеть прохождение первых одиночных миссий.