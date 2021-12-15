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1 час назад

В S.T.A.L.K.E.R. 2 будут случайные события и навыки из оригинальной трилогии

Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 активно общаются с комьюнити в своем Discord-канале. Разработчики отвечают на вопросы и рассказывают новые подробности об игре. В этот раз они прокомментировали механику «случайных событий» и систему навыков. Геймерам стало интересно, является ли попадание плоти в аномалию скриптом для трейлера или такое можно будет встретить в игре.

В S.T.A.L.K.E.R. 2 добавят события и навыки из оригинальной трилогии
Фото: vk.com/stalker2vk.com/stalker2

Во время прохождения S.T.A.L.K.E.R. 2 можно будет часто столкнуться с подобными явлениями - GSC Game World

Комьюнити давно интересует вопрос о системе прокачки главного героя S.T.A.L.K.E.R. 2. В этот раз разработчики дали ответ, но расплывчатый.

Навыки будут такие же, как и в оригинальных играх - GSC Game World

Это может означать, что продолжение серии игр S.T.A.L.K.E.R. может остаться без привычного для RPG дерева умений — его заменят пассивные умения, как было в оригинальных частях.

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