В S.T.A.L.K.E.R. 2 добавят события и навыки из оригинальной трилогии

Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 активно общаются с комьюнити в своем Discord-канале. Разработчики отвечают на вопросы и рассказывают новые подробности об игре. В этот раз они прокомментировали механику «случайных событий» и систему навыков. Геймерам стало интересно, является ли попадание плоти в аномалию скриптом для трейлера или такое можно будет встретить в игре.