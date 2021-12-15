Call of Duty: Vanguard стала самой продаваемой игрой ноября

Издание gamesindustry.biz подвело итоги ноября по продажам игр в Британии. В этот раз учитывались не только физические, но и цифровые копии. Лидером в регионе стала Call of Duty: Vanguard, вышедшая 5 ноября. И это несмотря на то, что её тираж ниже прошлогодней Black Ops Cold War.