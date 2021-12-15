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1 час назад

Call of Duty: Vanguard стала самой продаваемой игрой ноября в Британии

Издание gamesindustry.biz подвело итоги ноября по продажам игр в Британии. В этот раз учитывались не только физические, но и цифровые копии. Лидером в регионе стала Call of Duty: Vanguard, вышедшая 5 ноября. И это несмотря на то, что её тираж ниже прошлогодней Black Ops Cold War.

Call of Duty: Vanguard стала самой продаваемой игрой ноября
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Благодаря скидке на «Чёрную пятницу» второе место заняла FIFA 22. На третьем расположилась Battlefield 2042 — огромное количество негативных отзывов не помешало игре выйти в лидеры. Шестую позицию заняла Forza Horizon 5. Благодаря распродажам в топ-10 вернулись «Стражи Галактики» — в ноябре супергеройский экшен продавали с большой скидкой.

Самой же продаваемой консолью уже второй месяц подряд стала Nintendo Switch. На втором месте PS5, на третьем — Xbox Series X.

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