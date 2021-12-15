Хакеры взломали PlayStation

Три хакерские группировки отчитались о взломе приставки Sony предыдущего поколения. Об этом сообщает издание Kotaku.

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Журналисты заметили, что три группировки — SpectreDev, ChendoChap и Znullptr — практически синхронно рассказали о том, что им удалось запустить на PS4 произвольный код. В частности, представители SpectreDev показали на видео в Twitter, что смогли взломать встроенную защиту на прошивке 9.00, вышедшей в сентябре. Данный взлом позволяет пользователям устанавливать и запускать на консоли пиратские версии игр и программ.

«13 декабря 2021 года может войти в историю как день, когда PlayStation 4, наконец, открылась», — заметили журналисты.

По словам авторов, проникновение в систему PS4 теоретически позволит в будущем создать джейлбрейк для актуальной приставки PlayStation 5.

Специалисты подчеркнули, что PS4 взламывали и ранее. Однако предыдущие эксплойты позволяли запускать пиратские игры на старых версиях консоли. Актуальная же позволит производить манипуляции с приставкой на прошивке, которая появилась два-три месяца назад. Из-за дефицита полупроводников на глобальном рынке и сложностей при покупке PS5 выпущенная в 2013 году PlayStation 4 до сих пор остается популярной приставкой.