Релиз River City Girls Zero отложили на начало 2022 года

Издательство Arc System Works и студия WayForward планировали к Новому году выпустить на Nintendo Switch обновлённый классический боевик River City Girls Zero. Но в планах произошли изменения: релиз игры отодвигается на начало 2022 года.

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Перенос премьеры разработчики объяснили желанием сделать как можно более точный порт и гарантировать игрокам как можно больше веселья.

River City Girls Zero — обновлённое западное переиздание классического битемапа Shin Nekketsu Kouha: Kunio-tachi no Banka, вышедшего в 1994 году на Super Famicom. На новых платформах игра появится с переработанными синематиками и новыми сюжетными сценами, а также свежей заглавной темой. Игровой процесс, графику и саундтрек менять не собираются.