В PUBG раздадут подарки владельцам игры и новичкам

Недавно стало известно, что PUBG: Battlegrounds перейдёт на условно-бесплатную модель распространения уже 12 января. В честь этого разработчики запустили сайт с бесплатной предварительной регистрацией.

Фото: Скриншот Скриншот

Какие ещё можно получить подарки?

Также Krafton заявила, что подарит презенты и тем, у кого уже куплена игра. В число наград войдут семь косметических предметов, доступ к уникальным полям сражений и дополнительный функционал вроде Battlegrounds Plus с улучшенной прокачкой аккаунта.